Литва возобновила движение через два пункта пропуска на границе с Беларусью

В ведомстве отметили: по информации на 12.00 субботы, 25 октября, движение через пункты пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») было восстановлено (24 октября Литва снова закрыла два пункта пропуска — подробнее мы писали здесь). В ГПК отметили, что оформление транспорта литовские контролирующие службы осуществляют на въезд и на выезд.