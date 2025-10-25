Ричмонд
Литва возобновила движение через два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва снова открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Литва возобновила движение через два пункта пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

В ведомстве отметили: по информации на 12.00 субботы, 25 октября, движение через пункты пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») было восстановлено (24 октября Литва снова закрыла два пункта пропуска — подробнее мы писали здесь). В ГПК отметили, что оформление транспорта литовские контролирующие службы осуществляют на въезд и на выезд.

Тем временем Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.

Кстати, литовские перевозчики раскритиковали временное закрытие границы с Беларусью.

Вместе с тем Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.