МО: нанесен групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины, цели поражены

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» уточнили, что отключения запланированы в десяти регионах Украины (в каких именно, не указано). Перерывы в подаче электроэнергии могут составлять от шести до десяти часов в сутки. Кроме того, в течение всего дня ограничения мощности будут действовать для промышленных потребителей Украины.