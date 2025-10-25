Свободы слова в Молдове не будет: Спикер парламента пригрозил цензурой — регулирование соцсетей — один из приоритетов PAS

Гросу пригрозил цензурой: регулирование соцсетей — один из приоритетов PAS.
Лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что в новом парламенте одной из ключевых задач фракции станет установление более жестких правил для социальных сетей.
«Мы уже обязаны это сделать, и все признают, что нам нужно регламентирование и для этого информационного пространства. После выборов мы провели дискуссии с председателем Совета по аудиовизуалу, согласились, что нужно что-то делать», — заявил Игорь Гросу.
Он отметил, что разработать местный регламент необходимо, хотя бы для того, чтобы в случае обращения Молдовы к крупным компаниям-владельцам популярных соцсетей, стране было что сказать, «ведь у них хорошие юристы, и они обязательно спросят про наши правила в отношении соцсетей, а нам не особо есть, что ответить».
В общем, цензуре быть…