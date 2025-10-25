«Без предупреждения закрыть границу — беспрецедентно». Глава ГТК отреагировал на закрытие Литвой дважды за неделю границы с Беларусью

— Затор есть. Если для грузовых авто это уже обычная история, так как литовская сторона очень медленно принимает грузовики (порядка 50−60 фур через один пункт пропуска, что в 10 раз меньше пропускной способности), и вот эти полсуток отсутствия движения скажутся, но не сильно, то по легковым машинам, как правило, очередь не более суток, но из-за этого закрытия люди будут стоять на границе дольше, — заявил глава ГКТ Беларуси Владимир Орловский.