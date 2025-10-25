«Без предупреждения закрыть границу — беспрецедентно». Глава ГТК отреагировал на закрытие Литвой дважды за неделю границы с Беларусью

ГТК заявил, что закрытие Литвой границы с Беларусью дважды за неделю — беспрецедентный шаг. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» озвучил глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.
— За последние недели литовская сторона дважды закрывала границу с Беларусью в обоих пунктах пропуска, — напомнил глава таможенного комитета.
Владимир Орловский отметил, что 22 октября граница с Беларусью по инициативе Литвы была закрыта на шесть часов (подробнее мы писали здесь). Он добавил, что в ночь на 25 октября движение в двух пунктах пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») практически полностью было остановлено (подробнее — здесь).
— Причем сделали они это без предупреждения как в первый, так и во второй раз, — заявил председатель ГТК.
По словам Орловского, подобные действия с литовский стороны стали полной неожиданностью для лиц, которые пересекают границу. В частности, для физических лиц. Он обратил внимание, что создалась дополнительная очередь, люди не знали, что делать дальше, куда ехать и когда граница будет открыта.
— Поэтому, конечно, такие действия — вообще без предупреждения закрыть границу — беспрецедентны, — подчеркнул Владимир Орловский.
Глава ГТК уточнил, что движение через границу было восстановлено (подробнее — здесь). Вместе с тем он сообщил, что за 12 часов, когда граница была закрыта, очередь из ожидающего транспорта значительно увеличилась. Особенно по физлицам. Он заметил, что пока очередь пройдет через границу, это займет довольно значительное время.
— Затор есть. Если для грузовых авто это уже обычная история, так как литовская сторона очень медленно принимает грузовики (порядка 50−60 фур через один пункт пропуска, что в 10 раз меньше пропускной способности), и вот эти полсуток отсутствия движения скажутся, но не сильно, то по легковым машинам, как правило, очередь не более суток, но из-за этого закрытия люди будут стоять на границе дольше, — заявил глава ГКТ Беларуси Владимир Орловский.
