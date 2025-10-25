Ричмонд
Захарова: шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» вылетел из Баку после освобождения

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов после освобождения из-под стражи вылетел из Баку. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — сказала дипломат.

19 октября Захарова сообщила, что глава информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и направился в Россию.

