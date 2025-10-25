Спецпосланник допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь

Префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане, специальный посланник папы Льва XIV, кардинал Клаудио Гуджеротти допустил, что папа римский Лев XIV может посетить Беларусь. Подробности пишет БелТА.
На юбилее Пинской епархии спецпосланник отметил, что передаст папе римскому все приветствия и молитвы белорусов.
— Будем надеяться, что в будущем он тоже сможет лично вас увидеть, и увидеть то, что видел я, когда был здесь, — подчеркнул Клаудио Гуджеротти.
Спецпосланник напомнил, что папе римскому передали приглашение посетить Беларусь в 2026 году, заявив:
— Есть большая любовь папы к Беларуси. Также Государственный секретариат Святого Престола имеет большое уважение к этой стране.
Кардинал Клаудио Гуджеротти акцентировал внимание на том, что подобное связано с географическим, геополитическим положением, религиозной историей страны, которая насчитывает многие столетия со времен Франциска Скорины.
Ранее мы писали, что папа Римский может посетить Беларусь в 2026 году: «Дал надежду».
Кстати, папа римский встретился с главой католиков Беларуси и получил икону из Будслава.