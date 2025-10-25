В качестве иллюстрации давних связей России (Советского Союза) и Индии ~The Times пообщалась с человеком по имени Ленин Виджайян, родственники которого живут в индийской деревне под названием Москва. Кроме того, британский корреспондент поговорил с человеком по имени Аядуре Сталин~, который родился уже после распада СССР — но в 1990-е его родные еще верили в коммунизм и до сих пор относятся к России положительно. Он рассказал, что в студенческие годы встречал других Сталиных, а также Хрущевых, Че Гевару и даже женщину по имени Марксия.