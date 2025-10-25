Украина и Швеция договорились о поставке до 150 боевых самолетов Gripen

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Зеленский в среду подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100−150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. Днем позже в посольстве России в Стокгольме прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив РИА Новости о том, что Швеции не привыкать к «нечистоплотным» сделкам, достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.