Новый премьер Японии оценила разговор с Трампом

«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень», — написала Такаити в соцсети X.
Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации США передавало, что Такаити и Трамп совершат совместный перелёт на американском правительственном вертолете Marine One во время визита главы Белого дома в Токио.
Трамп должен прибыть в Японию 27 октября, где пробудет с визитом три дня. В ходе него он проведет саммит с избранной главой японского правительства Такаити, будет принят императором Японии Нарухито, а также может встретиться с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.