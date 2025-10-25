Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал он.
О вылете Белоусова из Баку сегодня сообщала представитель МИД России Мария Захарова.
Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Девятнадцатого октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.
