Шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву после освобождения

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов сообщил РИА Новости, что прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо нашим дипломатам и нашему посольству в Баку за помощь и поддержку. Чувствую себя нормально, рад вернуться домой», — сказал он.

О вылете Белоусова из Баку сегодня сообщала представитель МИД России Мария Захарова.

Гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев 10 октября сообщил РИА Новости, что находившемуся в Баку главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Девятнадцатого октября журналист вернулся в Москву после освобождения из-под стражи.

