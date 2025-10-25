Ричмонд
Лукашенко направил соболезнование королю Таиланда в связи со смертью королевы Сирикит

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с большой болью и скорбью.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование королю Таиланда Маху Вачиралонгкорну в связи со смертью королевы Сирикит. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с большой болью и скорбью. «Таиланд потерял “мать нации”, которая посвятила жизнь своему народу, став примером милосердия и незыблемой преданности своей Родине. Имя королевы навсегда будет вписано в мировую историю благодаря ее ценному вкладу в национальную и культурную идентичность страны», — говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко выразил соболезнования всем родным и близким королевы, а также жителям Таиланда.

Как сообщалось БЕЛТА, королева Сирикит умерла в пятницу на 94-м году жизни. Сирикит, родившуюся 12 августа 1932 года, почитают в Таиланде за лидерские качества. Когда ее супруг король Пумипон Адульядет (Рама IX) принял монашество в 1956 году, она официально стала королевой-регентом. Нынешний король Маха Вачиралонгкорн (Рама X) является ее единственным сыном, у него три сестры. С 1976 года в день ее рождения Таиланд отмечает День матери. -0-

