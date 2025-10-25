Задержанный в Баку шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию

30 июня МВД Азербайджана сообщило о проведении «операции» в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку, после чего связь с редакцией оборвалась. Полиция вызвала в офис всех сотрудников агентства, которые не находились на рабочем месте, и ограничила доступ в здания. Связаться с журналистами не могли ни их коллеги, ни российские дипломаты. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что посольство РФ проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана, однако ответа не получило.