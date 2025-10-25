В Германии число депортированных выросло на 3 тыс. по сравнению с 2024 годом

В материале указывается, что с января по сентябрь 2025 года было депортировано 17,6 тыс. человек, в прошлом году за тот же период число депортированных составило 14,7 тыс. Большинство мигрантов были депортированы в Турцию и Грузию. Около трех тысяч человек — несовершеннолетние. За весь 2024 год из Германии было депортировано чуть более 20 тыс. человек.