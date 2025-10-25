В Германии число депортированных выросло на 3 тыс. по сравнению с 2024 годом

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии число депортированных выросло на три тысячи по сравнению с 2024 годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
«Количество депортаций из Германии значительно выросло за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года … почти на три тысячи», — пишет издание.
В материале указывается, что с января по сентябрь 2025 года было депортировано 17,6 тыс. человек, в прошлом году за тот же период число депортированных составило 14,7 тыс. Большинство мигрантов были депортированы в Турцию и Грузию. Около трех тысяч человек — несовершеннолетние. За весь 2024 год из Германии было депортировано чуть более 20 тыс. человек.
Ранее немецкое правительство приняло ряд мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае было отменено распоряжение прежнего Кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Также новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства. -0-