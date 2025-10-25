Премьер Японии Такаити рассказала об искреннем разговоре с Трампом

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о состоявшемся 25 октября разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который она охарактеризовала как искренний. Об этом политик заявила в соцсети X.
«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень», — отметила японский премьер.
Такаити также уточнила, что с завтрашнего дня начнет участие в саммитах Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заявила, что ждет активного взаимодействия с США и региональными партнерами для «укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
Ранее KP.RU писал, что в Японии заявили о готовности заключить мирный договор с Россией. Такаити отметила, что, несмотря на напряженную дипломатическую ситуацию, правительство страны продолжает политику урегулирования вопроса «северных территорий» и стремится к заключению мирного соглашения с Москвой.