Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Японии Такаити рассказала об искреннем разговоре с Трампом

Такаити пообещала вывести союз США и Японии на новый уровень.

Источник: Комсомольская правда

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о состоявшемся 25 октября разговоре с президентом США Дональдом Трампом, который она охарактеризовала как искренний. Об этом политик заявила в соцсети X.

«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень», — отметила японский премьер.

Такаити также уточнила, что с завтрашнего дня начнет участие в саммитах Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заявила, что ждет активного взаимодействия с США и региональными партнерами для «укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Ранее KP.RU писал, что в Японии заявили о готовности заключить мирный договор с Россией. Такаити отметила, что, несмотря на напряженную дипломатическую ситуацию, правительство страны продолжает политику урегулирования вопроса «северных территорий» и стремится к заключению мирного соглашения с Москвой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше