Новый премьер Японии Такаити сообщила об искреннем разговоре с Трампом

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что в субботу провела откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала, что в субботу провела откровенный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня у меня был хороший и искренний разговор с Дональдом Трампом, и я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень», — написала Такаити в социальной сети X*.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации США сообщало, что во время визита Трампа в Токио Такаити и президент США совершат совместный перелет на правительственном вертолете Marine One.

Президент США должен прибыть в Японию 27 октября и пробудет с визитом три дня. В рамках программы он проведет саммит с премьер-министром Такаити, будет принят императором Нарухито, а также может встретиться с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

