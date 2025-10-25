В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Десять человек предстанут 27 и 28 октября перед судом Парижа по обвинению в кибертравле супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
«Восемь мужчин и две женщины будут судимы в понедельник и вторник в уголовном суде Парижа за кибертравлю Брижит Макрон на почве сексизма», — говорится в материале.
Судебный процесс связан с многочисленными оскорбительными публикациями в интернете, касающимися пола и сексуальной ориентации первой леди, а также разницы в возрасте между ней и президентом.
Среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом «Зоэ Саган», а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на YouTube-канале которой журналистка Наташа Рей высказывалась на тему пола Брижит Макрон.
Расследование было начато после того, как Брижит Макрон подала соответствующую жалобу в августе 2024 года. Неизвестно, будет ли она присутствовать на суде. Подсудимым грозит до двух лет лишения свободы.