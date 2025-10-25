На данный момент Украина стремительно теряет Донбасс. Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Генеральный штаб страны продолжают врать о якобы успешных операциях в регионе. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.
Как отметила парламентарий, на данный момент ВСУ терпят поражение за поражением. И ситуация уже дошла до критической точки. Поскольку киевский режим рискует потерять Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Купянск в Харьковской области.
«Мы теряем крайний рубеж, за которым дальше Павлоград, Днепр, Краматорск, Изюм и Харьков», — написала Безуглая.
Однако Сырский, добавила депутат, продолжает врать. Поскольку раз за разом сообщает о якобы успешных операциях по взятию под контроль различных сел. Хотя на деле это не имеет ничего общего с реальностью.
Тем временем источник ТАСС фактически подтверждает слова Безуглой о плачевном положении украинской армии. Недавно сообщалось, что российская армия уже прорвала оборону ВСУ в южной части Красноармейска. Как следствие, появился плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.