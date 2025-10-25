Полицейские и Росгвардия провели рейды по компьютерным клубам Челябинска

Силовики провели рейды по компьютерным клубам Челябинска для выявления правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В проверках приняли участие полицейские и сотрудники Росгвардии. Выявлены подростки, находившиеся ночью в киберклубах без сопровождения взрослых. У некоторых из них правоохранители изъяли электронные сигареты и энергетические напитки.
На родителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет дальнейшие меры.
