Полицейские и Росгвардия провели рейды по компьютерным клубам Челябинска

Правоохранители обнаружили несовершеннолетних, находящихся в киберклубах без сопровождения взрослых.

Источник: Аргументы и факты

Силовики провели рейды по компьютерным клубам Челябинска для выявления правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В проверках приняли участие полицейские и сотрудники Росгвардии. Выявлены подростки, находившиеся ночью в киберклубах без сопровождения взрослых. У некоторых из них правоохранители изъяли электронные сигареты и энергетические напитки.

На родителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних, которая примет дальнейшие меры.

Ранее полицейские Петербурга провели рейд по профилактике миграционных нарушений на Сенном рынке.

Напомним, в московском клубе сотрудники полиции изъяли оружие и нелегальный алкоголь.