WSJ: администрация Трампа пока не приглашала Ким Чен Ына

Администрация президента США Дональда Трампа пока не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну официальное приглашение на встречу в рамках своего азиатского турне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее в субботу сам Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита по странам Азии.
«Администрация Трампа не направляла Ким приглашение на встречу. Единственным обращением был комментарий Трампа прессе», — отмечается в сообщении издания.
Ранее Новый премьер Японии Такаити сообщила об искреннем разговоре с Трампом.
