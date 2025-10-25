Ричмонд
WSJ: администрация Трампа пока не приглашала Ким Чен Ына

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа пока не направляла лидеру КНДР Ким Чен Ыну официальное приглашение на встречу в рамках своего азиатского турне, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Администрация Трампа не направляла Ким приглашение на встречу. Единственным обращением был комментарий Трампа прессе», — отмечается в сообщении издания.

Ранее Новый премьер Японии Такаити сообщила об искреннем разговоре с Трампом.

