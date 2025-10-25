Глава ЦБ Франции: стране грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

По его словам, республике грозит не банкротство, а «постепенное удушение». «В первую очередь это все более крупные проценты по госдолгу, которые в 2020 году составляли 30 млрд в год, а к концу десятилетия составят более 100 млрд… Затем по цепной реакции более дорогие займы для домохозяйств — ипотечные кредиты — и для предприятий. И самое главное — все более тяжелое долговое бремя, которое мы передаем нашим детям и внукам», — сказал он.