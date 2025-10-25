Глава ЦБ Франции: стране грозит постепенное долговое удушение из-за дефицита бюджета

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франции грозит постепенное долговое удушение из-за крупного дефицита бюджета, который сейчас составляет 5,4% ВВП, заявил глава ЦБ страны Франсуа Вильруа де Гало в интервью изданиию Croix, сообщает РИА Новости.
По его словам, республике грозит не банкротство, а «постепенное удушение». «В первую очередь это все более крупные проценты по госдолгу, которые в 2020 году составляли 30 млрд в год, а к концу десятилетия составят более 100 млрд… Затем по цепной реакции более дорогие займы для домохозяйств — ипотечные кредиты — и для предприятий. И самое главное — все более тяжелое долговое бремя, которое мы передаем нашим детям и внукам», — сказал он.
Вильруа де Гало заявил, что политическая и бюджетная неопределенность оказывают негативное влияние на экономику страны. По его прогнозам, в этом году экономический рост замедлится до 0,7%. Помимо этого, проблемы с бюджетом подрывают авторитет Франции на международной арене и вызывают у ее партнеров «серьезные вопросы».
Председатель французского центробанка заявил, что в 2026 году дефицит бюджета необходимо снизить минимум до 4,8% ВВП для достижения целевого уровня в 3% к 2029 году. Для этого придется как увеличивать поступления в казну, так и сокращать расходы, отметил он.
В конце сентября национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что госдолг страны во втором квартале 2025 года впервые превысил рекордные 3,4 трлн евро, составив 115,6% ВВП. Госдолг Франции является третьим по величине в ЕС после Греции и Италии. Как напоминает Insee, в конце 1995 года его сумма составляла лишь 57,8% ВВП.
В августе 2025 года тогда нынешний глава МВД Брюно Ретайо заявил, что Франция еще никогда не была настолько близка к финансовой пропасти на фоне дефицита бюджета и растущего госдолга. -0-