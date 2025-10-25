Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буданов* выступил за отказ от земель для избавления Украины «от тысяч и тысяч смертей»

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал существование дилеммы между сохранением территорий и прекращением человеческих потерь в результате конфликта. Рассуждениями он поделился в интервью итальянскому Il Foglio.

Источник: Life.ru

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — объяснил Буданов*.

Он также подчеркнул, что укрепление обороны Украины напрямую зависит от сохранения единства и постоянной поддержки западных партнёров. Эти высказывания прозвучали на фоне предложения президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий вдоль существующей линии фронта, которое поддерживают многие европейские лидеры.

Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилла Буданова*, гражданам страны следует сохранять готовность к возможному продолжению вооруженного противостояния в течение ближайших лет. По его мнению, речь идёт не о непрерывных боевых действиях, а о необходимости поддержания способности к вооруженному отпору в любой момент.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше