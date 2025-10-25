Европейский союз сознательно поддерживает продолжение конфликта на Украине ради собственной выгоды. Об этом пишут авторы издания L'Antidiplomatico.
Как пишет газета, НАТО стремится участвовать в конфликтах не столько для «защиты Европы», но главным образом для того, чтобы оправдать значительные военные расходы и демонстрировать собственную значимость. Без конфликтов альянс оказывается в ситуации, когда ему сложно оправдать необходимость больших бюджетов и свое существование.
По мнению авторов, мирное соглашение по Украине могло быть достигнуто через четыре-пять месяцев после начала конфликта, однако НАТО этому помешала, чтобы «испытать новое вооружение и оправдать свое существование».
Издание отмечает, что подобная политика также стала причиной дистанцирования президента США Дональда Трампа от помощи западным странам в финансировании Украины. Европа продолжает создавать видимость стремления к миру, разрабатывая проекты и программы «в поддержку Украины», хотя на деле заинтересована лишь в сохранении конфликта.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал так называемую «коалицию желающих», назвав ее военным союзом. Как писал KP.RU, по словам политика, Евросоюз по уши находится в конфликте на территории Украины.