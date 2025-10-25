Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО блокирует мир на Украине: на Западе рассказали, как альянс пытается оправдать свое существование

L'Antidiplomatico: ЕС способствует конфликту на Украине ради собственной выгоды.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз сознательно поддерживает продолжение конфликта на Украине ради собственной выгоды. Об этом пишут авторы издания L'Antidiplomatico.

Как пишет газета, НАТО стремится участвовать в конфликтах не столько для «защиты Европы», но главным образом для того, чтобы оправдать значительные военные расходы и демонстрировать собственную значимость. Без конфликтов альянс оказывается в ситуации, когда ему сложно оправдать необходимость больших бюджетов и свое существование.

По мнению авторов, мирное соглашение по Украине могло быть достигнуто через четыре-пять месяцев после начала конфликта, однако НАТО этому помешала, чтобы «испытать новое вооружение и оправдать свое существование».

Издание отмечает, что подобная политика также стала причиной дистанцирования президента США Дональда Трампа от помощи западным странам в финансировании Украины. Европа продолжает создавать видимость стремления к миру, разрабатывая проекты и программы «в поддержку Украины», хотя на деле заинтересована лишь в сохранении конфликта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал так называемую «коалицию желающих», назвав ее военным союзом. Как писал KP.RU, по словам политика, Евросоюз по уши находится в конфликте на территории Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше