Литва потратит более 500 тыс. евро на перенос советских захоронений

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва потратит более 500 тыс. евро на перенос захоронений советских солдат, сообщает Baltnews.
В Минкульте страны рассказали, что сумма уже заложена в утвержденном бюджете на 2026 год. «Сумма в размере 530 тыс. евро предусмотрена в проекте бюджета правительства на следующий год исходя из количества таких останков, находящихся в настоящее время в стране. Планируется, что она будет соответствовать потребностям самоуправлений», — сообщили в ведомстве, отметив, что с выделением средств перенос останков из репрезентативных мест наберет обороты.
Ранее сообщалось, что муниципалитеты Литвы смогут компенсировать средства, потраченные на перенос захоронений за счет бюджета.
В июне 2024 года Сейм Литвы принял поправки к законам, которые позволяют убрать останки советских воинов из общественных мест в городах и поселках и перезахоронить их на обычных кладбищах. -0-