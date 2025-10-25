Литва потратит более 500 тыс. евро на перенос советских захоронений

В Минкульте страны рассказали, что сумма уже заложена в утвержденном бюджете на 2026 год. «Сумма в размере 530 тыс. евро предусмотрена в проекте бюджета правительства на следующий год исходя из количества таких останков, находящихся в настоящее время в стране. Планируется, что она будет соответствовать потребностям самоуправлений», — сообщили в ведомстве, отметив, что с выделением средств перенос останков из репрезентативных мест наберет обороты.