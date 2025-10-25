Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные штаты не планируют отказываться от поддержки Тайваня в рамках обсуждения условий торгового соглашения с Китаем.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил, что Соединенные Штаты установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10 процентов. Для некоторых государств были установлены индивидуальные тарифы. Впоследствии Китай предпринимал ответные шаги. Впоследствии тарифы то повышались, то понижались, и в некоторые периоды превышали 100 процентов.
США официально не считают Тайвань независимым государством, но имеют несколько представительств и периодически заявляют о ее поддержке республики.
Читайте материал «WSJ: Ким Чен Ын не получал от руководства США предложения о встрече Трампом».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.