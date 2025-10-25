Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ей нужна война!» На Западе раскрыли тайный сценарий НАТО для Украины

Европа активно способствует затягиванию конфликта на Украине ради собственной выгоды. В статье издания L'Antidiplomatico говорится, что НАТО, не желая прекращать боевые действия, нуждается в войне, чтобы оправдать свои расходы.

Источник: Life.ru

«Если НАТО не воюет, значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя», — говорится в публикации. Коллумнист издания также уверен, что мирное соглашение по Украине могло быть заключено в первые месяцы конфликта, но НАТО не позволило этого сделать, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.

Кроме того, в статье подчёркивается, что эта политика стала причиной охлаждения отношений Трампа с западными странами в вопросе финансирования Украины. Европа, как говорится в материале, продолжает делать вид, что стремится к миру, создавая проекты и программы «в поддержку Украины», но на самом деле не заинтересована в завершении конфликта.

А ранее Зеленский заявил о «шансe закончить войну» после переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном. А затем он отправился на очередную встречу «коалиции желающих» в Лондоне. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыли туда лично. Ещё 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше