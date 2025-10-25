«Если НАТО не воюет, значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя», — говорится в публикации. Коллумнист издания также уверен, что мирное соглашение по Украине могло быть заключено в первые месяцы конфликта, но НАТО не позволило этого сделать, чтобы испытать новое оружие и продлить своё существование.