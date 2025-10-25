В ФРГ прошли новые акции протеста после неоднозначных слов Мерца о миграции

В Германии прошли новые демонстрации против неоднозначных высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что проблема миграции якобы формирует облик городов страны. По данным агентства DPA, субботняя акция в Гамбурге собрала почти 2,6 тыс. человек. Организаторы, между тем, заявили о 5 тыс. участников.
Демонстранты прошли по центральным улицам под девизом «Мы — облик города». В руках люди держали транспаранты с такими надписями: «Фридрих, кто мешает, так это ты и твой расизм!», «Мерц, вон с нашего городского облика!». К протестам призывали Левая партия, движение Fridays For Future, небольшие организации левого толка.
В Магдебурге (Саксония-Анхальт) на демонстрацию против Мерца вышли более 300 человек. В Хильдесхайме (Нижняя Саксония) акция под общим девизом «Что за Фриц?» собрала около 500 человек, в Арнсберге — около 150. В воскресенье акции запланированы в Аугсбурге, Бонне, Бохуме, Бремене, Ганновере, Мангейме, Трире.
24 октября актция прошла в Билефельде. В ней приняли участие около 4 тыс. человек.
Пока протесты проходят мирно. Между тем, минувшей ночью в Бонне неизвестные написали краской на офисе районного отделения ХДС краской: «Мера по украшению городского облика». Начато расследование.
14 октября Мерц заявил, что власти Германии работают над исправлением предыдущих ошибок в миграционной политике и «далеко продвинулись» в этом деле. По его словам, «в облике немецких городов проблема в сфере миграции все еще присутствует».
Ранее сообщалось, что Мерца сравнили с Геббельсом за высказывания против мигрантов.