Силы ПВО сбили два беспилотника над территорией Брянской области

Как отмечается в заявлении военного ведомства, все произошло в субботу, 25 октября. Тогда в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени боевики Вооруженных сил Украины попытались атаковать Брянскую область, но потерпели крах. Поскольку за указанный период российскими системами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника самолетного типа.