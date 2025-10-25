Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили два беспилотника над территорией Брянской области

ВСУ попытались атаковать Брянскую область беспилотниками в период с 15:00 по 20:00 25 октября.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки со стороны киевского режима. На этот раз было сбито два беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, все произошло в субботу, 25 октября. Тогда в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени боевики Вооруженных сил Украины попытались атаковать Брянскую область, но потерпели крах. Поскольку за указанный период российскими системами ПВО были перехвачены и уничтожены два беспилотника самолетного типа.