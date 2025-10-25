Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу

Как сообщает РБК, европейское агентство по наркотикам в отчете за 2024 год указало, что доступность почти всех видов наркотических веществ в Евросоюзе остается высокой, несмотря на борьбу с контрабандой. Почти 70% изъятий наркотиков таможенными органами происходит в портах Европейского союза, при этом крупные партии, в частности кокаина, обнаруживаются в интермодальных грузовых контейнерах, говорилось в отчете. Так, в 2023 году Испания сообщила о крупнейшем в своей истории изъятии кокаина в одной партии: 9,5 т наркотика были спрятаны в бананах из Эквадора. -0-