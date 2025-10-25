Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские наркокартели придумали новые способы провоза кокаина. Они стали его прятать в поставках фруктового сока и специй. Об этом рассказал глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх, представляя новый отчет о деятельности организованной преступности, передает Bild.
«Последние годы мы наблюдаем тенденцию среди организованных преступных группировок использовать химические процессы для включения кокаина в полулегальные экспортные товары, такие как специи, фруктовые соки или пластик, которые отправляются из Южной Америки в Европу», — заявил он.
Кокаин подмешивают в продукты так, чтобы его невозможно было обнаружить при контроле в портах или аэропортах, а затем его снова извлекают в нелегальных лабораториях в промышленных зонах и перерабатывают в пригодные для употребления формы, отметил Мюнх.
Помимо традиционных схем с передачей грузов в открытом море, контрабандисты все чаще используют мини-подлодки, скоростные надувные лодки и даже специальные «капсулы» для подводной доставки наркотиков.
Согласно данным BKA, за последние годы основные маршруты контрабанды сместились с Бельгии и Нидерландов в Испанию и Францию.
Как сообщает РБК, европейское агентство по наркотикам в отчете за 2024 год указало, что доступность почти всех видов наркотических веществ в Евросоюзе остается высокой, несмотря на борьбу с контрабандой. Почти 70% изъятий наркотиков таможенными органами происходит в портах Европейского союза, при этом крупные партии, в частности кокаина, обнаруживаются в интермодальных грузовых контейнерах, говорилось в отчете. Так, в 2023 году Испания сообщила о крупнейшем в своей истории изъятии кокаина в одной партии: 9,5 т наркотика были спрятаны в бананах из Эквадора. -0-