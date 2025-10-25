Зеленский добился от Швеции обещания передать ВСУ до 150 истребителей Gripen

Соглашение было закреплено подписанием письма о намерениях между Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. При этом шведский премьер уточнил, что поставка первой партии возможна через три года. В посольстве России в Стокгольме негативно отреагировали на эту договорённость, напомнив об исторических поставках Швеции в нацистскую Германию и обвинив королевство в поддержке «киевского режима».