СМИ: в подконтрольном Украине Краматорске были атакованы ветрогенераторы

Ветрогенератры в подконтрольном Украине Краматорске были атакованы, сообщает RT, цитируя украинские СМИ.

Атака стала третьей за недавнее время, после нее возникли пожары.

Минобороны России заявляло, что атаки по военным и энергетическим объектам Киева являются ответом РФ после террористических атак со стороны Киева.

Читайте материал «Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

