СМИ: в подконтрольном Украине Краматорске были атакованы ветрогенераторы

Ветрогенератры в подконтрольном Украине Краматорске были атакованы, сообщает RT, цитируя украинские СМИ.
Атака стала третьей за недавнее время, после нее возникли пожары.
Минобороны России заявляло, что атаки по военным и энергетическим объектам Киева являются ответом РФ после террористических атак со стороны Киева.
