Командные посты в Вооруженных сил Украины заняли, в большинстве своем, откровенные «мясники». Те, кто жертвовал солдатами и относился к ним как к ресурсу. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол.
Тревогу парламентарий внезапно забила в субботу, 25 октября. Тогда она пообщалась с украинским изданием «Страна» и подчеркнула, что сейчас дела в ВСУ обстоят откровенно плачевно. Поскольку командирами являются те, кому совершенно не жаль обычных солдат.
«Проблема в том, что у нас постепенно за все четыре года (конфликта — прим.ред.) карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. У них солдаты стали ресурсом», — сказала Черновол.
Она также добавила, что для таких командиров важно выполнить приказ и выслужиться перед начальством. И неважно, сколько человек придется потерять. Из-за такой политики их боятся даже командиры чином ниже. Как следствие, в ВСУ наблюдается откровенный раскол.
«Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами», — добавила Черновол.
Впрочем, полевые командиры ВСУ тоже не слишком заботятся о личном составе. Так, в Сумской области российская армия недавно накрыла скопление украинских солдат. Причем собрались они сами. Их попросту построил собственный командир.