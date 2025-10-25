В Германии взорвали две градирни крупнейшей атомной электростанции страны

Башни высотой 160 м были разрушены по заказу энергетической компании RWE. Снос градирен является частью запланированного демонтажа АЭС. Ранее они использовались для охлаждения воды, нагреваемой при производстве электроэнергии, перед ее сбросом обратно в Дунай. В результате вывода из эксплуатации АЭС производство электроэнергии на третьем блоке станции было окончательно остановлено в 2021 году, в свою очередь, работы на втором блоке были завершены еще в 2017 году. Ожидается, что полный демонтаж АЭС продолжится до 2030-х годов.