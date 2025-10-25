В Германии взорвали две градирни крупнейшей атомной электростанции страны

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баварии были взорваны две градирни выведенной из эксплуатации крупнейшей атомной электростанции Германии «Гундремминген». Об этом сообщает немецкий новостной портал Tagesschau.
Башни высотой 160 м были разрушены по заказу энергетической компании RWE. Снос градирен является частью запланированного демонтажа АЭС. Ранее они использовались для охлаждения воды, нагреваемой при производстве электроэнергии, перед ее сбросом обратно в Дунай. В результате вывода из эксплуатации АЭС производство электроэнергии на третьем блоке станции было окончательно остановлено в 2021 году, в свою очередь, работы на втором блоке были завершены еще в 2017 году. Ожидается, что полный демонтаж АЭС продолжится до 2030-х годов.
Несмотря на продолжающийся демонтаж станции, энергетическая компания RWE готовится к дальнейшему использованию площадки. 29 октября там запланировано заложение фундамента хранилища аккумуляторных батарей. По данным RWE, хранилище емкостью около 700 МВт.ч станет крупнейшим в Германии. Такие системы необходимы, например, для накопления солнечной энергии, вырабатываемой днем, когда светит солнце, и ее последующей выдачи ночью. В «Гундреммингене» также планируется строительство новой газовой электростанции.
С момента ввода в эксплуатацию в 1984 году станция вырабатывала около 20 млрд кВт.ч электроэнергии в год, что составляло около четверти электроэнергии, вырабатываемой в Баварии. АЭС «Гундремминген» была одной из крупнейших атомных электростанций Германии. Еще в 1966 году здесь был введен в эксплуатацию первый энергоблок — первая на тот момент крупная атомная электростанция в Германии. -0-