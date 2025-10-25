Стало известно, почему премьер Бельгии блокирует кражу активов России. Дело не в честности

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X выступил против конфискации российских активов, предупредив, что Москва воспримет это как «акт войны» и может принять меры в отношении европейских инвестиций в России. Он напомнил о финансовой уязвимости Бельгии: при растущем дефиците и долге мобилизация почти €200 млрд на помощь Киеву, по его словам, выглядела бы финансовым самоубийством.