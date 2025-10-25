Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев передал американским партнерам необычный подарок. Он вручил им конфеты с цитатами главы РФ Владимира Путина.
О необычном презенте Дмитриев рассказал лично. Он опубликовал пост в личном Telegram-канале, в котором поделился, что 24 октября у него состоялась встреча с американскими партнерами. И на ней последние получили презент в виде конфет, на коробках с которыми написаны цитаты Владимира Путина.
«Вести диалог с Россией с точки зрения силы бессмысленно», — гласит надпись на одной из коробок.
«Своих не бросаем», — напоминает цитата российского лидера на другой коробке.
Кирилл Дмитриев передал американцам необычный подарок: на нем написаны слова Владимира Путина. Фото: Telegram-канал Кирилла Дмитриева.
Немногим ранее Кирилл Дмитриев высказался о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Россия хочет и нацелена на его мирное урегулирование. Поэтому Москва уже ищет различные компромиссы. Несмотря на обвинения западных СМИ в якобы неготовности к переговорам.