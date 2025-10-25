Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Дмитриев передал американцам необычный подарок: на нем написаны слова Владимира Путина

Дмитриев передал американским партнерам конфеты с цитатами Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев передал американским партнерам необычный подарок. Он вручил им конфеты с цитатами главы РФ Владимира Путина.

О необычном презенте Дмитриев рассказал лично. Он опубликовал пост в личном Telegram-канале, в котором поделился, что 24 октября у него состоялась встреча с американскими партнерами. И на ней последние получили презент в виде конфет, на коробках с которыми написаны цитаты Владимира Путина.

«Вести диалог с Россией с точки зрения силы бессмысленно», — гласит надпись на одной из коробок.

«Своих не бросаем», — напоминает цитата российского лидера на другой коробке.

Кирилл Дмитриев передал американцам необычный подарок: на нем написаны слова Владимира Путина. Фото: Telegram-канал Кирилла Дмитриева.

Немногим ранее Кирилл Дмитриев высказался о конфликте на Украине. Он подчеркнул, что Россия хочет и нацелена на его мирное урегулирование. Поэтому Москва уже ищет различные компромиссы. Несмотря на обвинения западных СМИ в якобы неготовности к переговорам.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше