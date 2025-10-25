Тяга комбрига ВСУ к фотоотчётам с построений привела к мощному удару и гибели его солдат

Офицер любил устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях. На выложенных комбригом снимках видно отсутствие у солдат ВСУ средств индивидуальной защиты, что значительно повышало риски при возможном обстреле. Так и произошло, поскольку это не могло быть не замечено российской разведкой. Распространённые в соцсетях некрологи погибших военнослужащих с одинаковой датой и местом гибели свидетельствуют о результативном ударе ВС РФ по скоплению личного состава.