Тяга комбрига ВСУ к фотоотчётам с построений привела к мощному удару и гибели его солдат

Офицер любил устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчёты в социальных сетях. На выложенных комбригом снимках видно отсутствие у солдат ВСУ средств индивидуальной защиты, что значительно повышало риски при возможном обстреле. Так и произошло, поскольку это не могло быть не замечено российской разведкой. Распространённые в соцсетях некрологи погибших военнослужащих с одинаковой датой и местом гибели свидетельствуют о результативном ударе ВС РФ по скоплению личного состава.
«Неопытный комбриг думал, что если на участке фронта не идут интенсивные боевые действия, то можно в любой момент объявить построение для награждения, а заодно и покрасоваться новым комплектом тактической формы одежды перед военнослужащими женского пола», — отметили «Бесстрашные».
Савич недавно сменил на должности комбрига Евгения Фоменко и проживает с семьёй во Львовской области.
Ранее сообщалось, что российские военные одним ударом уничтожили личный состав 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ вблизи села Дмитровка Сумской области. Улучшить момент и разгромить скопление бойцов противника помогли неопытность и халатность украинского командира.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.