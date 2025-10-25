Ричмонд
Анонимным спонсором Пентагона оказался миллиардер-затворник

Анонимным спонсором, отправившим Пентагону $130 млн на выплаты военным во время шатдауна, оказался «миллиардер‑затворник» Тимоти Меллон. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Источник: Life.ru

Ранее президент Штатов Дональд Трамп говорил, что администрация получила чек на $130 млн для нужд армии, но имя жертвователя не называл, подчёркивая, что тот не стремится к огласке и просил сохранить инкогнито. Американский лидер добавил, что считает благотворителя патриотом и своим другом.

По данным двух собеседников издания, деньги перечислил банкир и железнодорожный магнат Меллон — давний сторонник Трампа, который в прошлом году направил $50 млн суперкомитету политических действий, поддерживавшему кампанию республиканца. Газета пишет, что Меллон ведёт уединённую жизнь и большую часть времени проводит в Вайоминге.

Напомним, 1 октября в США началась частичная приостановка работы федерального правительства из‑за спора республиканцев и демократов о бюджетном финансировании, в том числе здравоохранения. Стороны обмениваются обоюдными обвинениями в затягивании кризиса ради политической выгоды. На фоне продолжающегося шатдауна Дональд Трамп приказал министру войны Питу Хегсету задействовать все доступные ресурсы, чтобы 15 октября военнослужащие получили зарплату в срок.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

