Анонимным спонсором Пентагона оказался миллиардер-затворник

Ранее президент Штатов Дональд Трамп говорил, что администрация получила чек на $130 млн для нужд армии, но имя жертвователя не называл, подчёркивая, что тот не стремится к огласке и просил сохранить инкогнито. Американский лидер добавил, что считает благотворителя патриотом и своим другом.
По данным двух собеседников издания, деньги перечислил банкир и железнодорожный магнат Меллон — давний сторонник Трампа, который в прошлом году направил $50 млн суперкомитету политических действий, поддерживавшему кампанию республиканца. Газета пишет, что Меллон ведёт уединённую жизнь и большую часть времени проводит в Вайоминге.
Напомним, 1 октября в США началась частичная приостановка работы федерального правительства из‑за спора республиканцев и демократов о бюджетном финансировании, в том числе здравоохранения. Стороны обмениваются обоюдными обвинениями в затягивании кризиса ради политической выгоды. На фоне продолжающегося шатдауна Дональд Трамп приказал министру войны Питу Хегсету задействовать все доступные ресурсы, чтобы 15 октября военнослужащие получили зарплату в срок.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.