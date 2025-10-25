Ричмонд
«Своих не бросаем!» Переговорщик Кремля отвез на встречу в США конфеты с Путиным

Шоколадные конфеты с изображением президента России Владимира Путина и его цитатами раздавали в Нью-Йорке участникам встречи. Об этом рассказал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель показал фото коробок конфет с Путиным. На одной из них портрет президента и цитата Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно» и «Своих не бросаем!».

На другой коробке стилизованное изображение президента и надпись «Своих не бросаем».

«Нью-Йорк, 24.10.2025», — подписал фото Дмитриев.

Кирилл Дмитриев отправился в США для обсуждения возобновления российско-американского диалога о конфликте на Украине. В интервью американской журналистке он заявил, что Киев начинает более реалистично оценивать свою позицию в противостоянии с Россией. Дмитриев также отметил, что Москва, Киев и Вашингтон близки к установлению мира.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

