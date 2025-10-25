«Своих не бросаем!» Переговорщик Кремля отвез на встречу в США конфеты с Путиным

Спецпредставитель показал фото коробок конфет с Путиным. На одной из них портрет президента и цитата Путина: «Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно» и «Своих не бросаем!».
На другой коробке стилизованное изображение президента и надпись «Своих не бросаем».
«Нью-Йорк, 24.10.2025», — подписал фото Дмитриев.
Кирилл Дмитриев отправился в США для обсуждения возобновления российско-американского диалога о конфликте на Украине. В интервью американской журналистке он заявил, что Киев начинает более реалистично оценивать свою позицию в противостоянии с Россией. Дмитриев также отметил, что Москва, Киев и Вашингтон близки к установлению мира.
