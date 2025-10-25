«Своих не бросаем!» Переговорщик Кремля отвез на встречу в США конфеты с Путиным

Кирилл Дмитриев отправился в США для обсуждения возобновления российско-американского диалога о конфликте на Украине. В интервью американской журналистке он заявил, что Киев начинает более реалистично оценивать свою позицию в противостоянии с Россией. Дмитриев также отметил, что Москва, Киев и Вашингтон близки к установлению мира.