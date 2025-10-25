В Конгрессе США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Политик подвергла критике неоконсервативный курс администрации США, направленный на конфронтацию с Москвой. Луна призвала к открытому диалогу, который, по её мнению, мог бы принести взаимную выгоду обеим странам.
«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — задалась вопросом политик.
Напомним, США ранее объявили о введении нового пакета санкций, затрагивающего ряд российских компаний, среди которых «Роснефть» и «Лукойл». Основной причиной этих мер стала позиция Москвы в отношении ситуации на Украине. Президент России Владимир Путин прокомментировал новые меры, отметив, что страна приобрела определённый иммунитет к подобным рестрикциям.
