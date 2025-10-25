Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль сообщил о точечном ударе по центру сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о точечном ударе по центральной части сектора Газа с целью ликвидации вооруженного палестинского радикала из движения «Исламский джихад» в районе лагеря беженцев Нусейрат.

Армия обороны Израиля заявила о точечном ударе по центральной части сектора Газа с целью ликвидации вооруженного палестинского радикала из движения «Исламский джихад» в районе лагеря беженцев Нусейрат.

Радикал, по информации израильской стороны, готовился в ближайшее время атаковать израильские войска в районе, где они расположены в соответствии с соглашением о прекращении огня.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.

Читайте материал «WSJ: Ким Чен Ын не получал от руководства США предложения о встрече Трампом».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше