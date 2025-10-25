Израиль сообщил о точечном ударе по центру сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о точечном ударе по центральной части сектора Газа с целью ликвидации вооруженного палестинского радикала из движения «Исламский джихад» в районе лагеря беженцев Нусейрат.
Радикал, по информации израильской стороны, готовился в ближайшее время атаковать израильские войска в районе, где они расположены в соответствии с соглашением о прекращении огня.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших.
