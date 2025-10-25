Ричмонд
Литва запретила полеты над участками вдоль своей границы с Беларусью и Латвией

«Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы», — сказал собеседник агентства.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские авиационные власти установили временный запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Беларусью на высоте менее 3,6 км. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе страны.

«Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что также запретные зоны установлены и на отрезке границы с Латвией.

Ограничения действуют «до конца суток» 1 декабря. -0-