Литва запретила полеты над участками вдоль своей границы с Беларусью и Латвией

«Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что также запретные зоны установлены и на отрезке границы с Латвией.