Литва запретила полеты над участками вдоль своей границы с Беларусью и Латвией

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские авиационные власти установили временный запрет на полеты вдоль ряда участков государственной границы с Беларусью на высоте менее 3,6 км. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе страны.
«Временные запретные зоны установлены для операций национальной безопасности и подразумевают запрет на полеты на высоте ниже 3600 м вдоль ряда участков литовско-белорусской границы», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что также запретные зоны установлены и на отрезке границы с Латвией.
Ограничения действуют «до конца суток» 1 декабря. -0-