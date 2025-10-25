Ричмонд
Рубио: США не откажутся от поддержки Тайваня в обмен на сделку с Китаем

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон не откажется от поддержки Тайваня в обмен на благоприятные условия торговли с КНР.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты не откажутся от поддержки Тайваня в обмен на заключение торговой сделки с Китаем. Об этом в субботу, 25 октября, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Если люди беспокоятся о том, что мы заключим какую-то торговую сделку, по которой нам будут предоставлены благоприятные условия торговли в обмен на отказ от Тайваня, то никто об этом не думает», — заверил журналистов Рубио.

22 октября торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что Вашингтон больше не может сохранять торговые отношения с Китаем на прежних условиях, которые, по мнению американской стороны, в течение двух десятилетий складывались не в пользу Штатов.

Ранее сообщалось, что в Малайзии начались торговые переговоры между делегациями Китая и США.

