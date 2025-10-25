В Госдуме назвали «открытым грабежом» инициативу ЕС использовать активы России

Володин также предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и активов тех, кто принимает такие решения, «в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации». Он добавил, что все страны Евросоюза, вовлеченные в этот процесс, должны осознавать: возмещение ущерба неизбежно — «если не им, то их детям, внукам и правнукам», говорится в посте.