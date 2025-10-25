В Госдуме назвали «открытым грабежом» инициативу ЕС использовать активы России

Инициатива ряда стран Евросоюза по использованию замороженных российских активов — это нарушение международного права и «открытый грабеж». С таким мнением выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
— Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык — открытым грабежом, — говорится в его Telegram-канале.
Он отметил, что последствия таких решений затронут не только их нынешних авторов, но и будущие поколения. Володин подчеркнул, что Россия будет добиваться возврата «украденного» и европейским государствам, участвующим в этом, придется не только вернуть активы, но и выплатить проценты.
Володин также предложил рассмотреть возможность конфискации имущества и активов тех, кто принимает такие решения, «в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации». Он добавил, что все страны Евросоюза, вовлеченные в этот процесс, должны осознавать: возмещение ущерба неизбежно — «если не им, то их детям, внукам и правнукам», говорится в посте.
Причем о потенциальных потерях предупреждают и национальные статистические службы. По предоставленным данным, страны ЕС могут потерять по меньшей мере 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику, если они конфискуют замороженные активы страны в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине.
Тем не менее, несмотря на инициативность некоторых государств в этом вопросе, другие страны Евросоюза осторожничают. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони скептически относится к идее и просит «уважать международное право, верховенство закона, защищать финансовую стабильность и обеспечивать выполнимость каждого шага, который может быть предпринят».
С такими же предупреждениями выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря в основном на антироссийскую риторику, французский лидер также подчеркнул, что конфискация принадлежащих России активов в Европе будет являться нарушением международного права.