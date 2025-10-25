Трамп сказал, при каком условии встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только при условии, что у него будет понимание о заключении соглашения по урегулированию украинского кризиса.
Трамп 23 октября утверждал, что принял решения об отмене встречи с Путиным в Будапеште, поскольку сомневался, что стороны переговоров достигнут «нужной цели», и говорил, что в будущем планирует встретиться с российским коллегой.
Путин и Трамп после избрания последнего президентом США многократно говорили по телефону. Первая с тех пор встреча между российским и американским лидерами состоялась в Анкоридже 15 августа. Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Встреча в Будапеште могла бы стать второй.
