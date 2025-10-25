Турецкая парламентская делегация посещает Беларусь

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкая парламентская делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция — Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики Сельманом Эсером будет находится с визитом в Беларуси с 25 по 30 октября 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.