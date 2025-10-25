Турецкая парламентская делегация посещает Беларусь

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкая парламентская делегация во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция — Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики Сельманом Эсером будет находится с визитом в Беларуси с 25 по 30 октября 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Делегация прибыла по приглашению Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
В ходе визита состоится совместное заседание рабочих групп по сотрудничеству парламентов Беларуси и Турции.
Запланированы встречи с делегацией руководства Национального собрания Беларуси, посещение турецкими парламентариями ряда белорусских предприятий в области машиностроения и учреждений культуры.
Предполагается обсуждение широкого круга вопросов межпарламентского взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, обмен опытом законотворческой деятельности и мнениями по ряду актуальных международных проблем.
Руководитель межпарламентской группы дружбы «Турция — Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики Сельман Эсер также примет участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
В Национальном собрании Республики Беларусь восьмого созыва рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Турецкой Республики создана в мае 2024 года. Деятельность рабочей группы направлена на оказание содействия развитию белорусско-турецких отношений. -0-
Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.