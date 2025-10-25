Ричмонд
Трамп назвал условие для встречи с Путиным

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным только на условии того, что у него будет понимание о заключении сделки об урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, на каких условиях он будет согласен вновь назначить встречу с Путиным.

