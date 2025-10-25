Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выставил условие Владимиру Путину: президент США снова заговорил о встрече

Трамп заявил, что назначит встречу с Путиным при уверенности в заключении сделки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой России Владимиром Путиным при наличии «уверенности в заключении сделки». Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами.

О личных переговорах с российским лидером глава Белого дома вновь заговорил в субботу, 25 октября. Тогда он прокомментировал собственное решение об отмене встречи с Владимиром Путиным и подчеркнул, что ее можно назначить вновь. Но, мол, только при условии «заключении сделки». Какой именно — неизвестно. Вероятно, речь про урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, еще недавно Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в Будапеште. Причем объявил о будущей встрече сам американский лидер. Однако сам он потом и отменил переговоры. А следом ввел санкции против топливного сектора РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше