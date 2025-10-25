Трамп выставил условие Владимиру Путину: президент США снова заговорил о встрече

О личных переговорах с российским лидером глава Белого дома вновь заговорил в субботу, 25 октября. Тогда он прокомментировал собственное решение об отмене встречи с Владимиром Путиным и подчеркнул, что ее можно назначить вновь. Но, мол, только при условии «заключении сделки». Какой именно — неизвестно. Вероятно, речь про урегулирование конфликта на Украине.