Трамп выставил условие Владимиру Путину: президент США снова заговорил о встрече

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой России Владимиром Путиным при наличии «уверенности в заключении сделки». Слова американского лидера прозвучали в беседе с журналистами.
О личных переговорах с российским лидером глава Белого дома вновь заговорил в субботу, 25 октября. Тогда он прокомментировал собственное решение об отмене встречи с Владимиром Путиным и подчеркнул, что ее можно назначить вновь. Но, мол, только при условии «заключении сделки». Какой именно — неизвестно. Вероятно, речь про урегулирование конфликта на Украине.
Напомним, еще недавно Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в Будапеште. Причем объявил о будущей встрече сам американский лидер. Однако сам он потом и отменил переговоры. А следом ввел санкции против топливного сектора РФ.