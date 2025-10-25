В Париже десять человек будут судить за кибертравлю первой леди Франции

Перед уголовным судом столицы предстанут восемь мужчин и две женщины. Судебный процесс будет связан с многочисленными заявлениями в интернете на тему пола и сексуальной ориентации супруги французского лидера, а также на тему разницы в возрасте между президентом Франции и его супругой.