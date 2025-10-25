В Париже десять человек будут судить за кибертравлю первой леди Франции

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебный процесс над 10 обвиняемыми в кибертравле первой леди Франции Брижит Макрон, начнется в Париже 27 и 28 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press.
Перед уголовным судом столицы предстанут восемь мужчин и две женщины. Судебный процесс будет связан с многочисленными заявлениями в интернете на тему пола и сексуальной ориентации супруги французского лидера, а также на тему разницы в возрасте между президентом Франции и его супругой.
Среди подсудимых — писатель Орельен Пуарсон-Атлан, известный под псевдонимом «Зоэ Саган», а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube называющая себя независимой журналисткой Наташа Рей выступила с заявлениями касательно пола Брижит Макрон. Обвиняемым, по данным агентства, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Расследование было начато после того, как супруга президента Франции подала в августе 2024 года соответствующую жалобу. -0-