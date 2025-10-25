Супруга Макрона столкнулась с необычной ошибкой на налоговом сайте

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит узнала, что записана на налоговом сайте страны под мужским именем, заявил руководитель аппарата первой леди Тристан Броме. Об этом информирует РИА Новости.
Броме сообщил телеканалу BFMTV, что на ее личной странице на налоговом сайте написано не «Брижит Макрон», а «Жан-Мишель, называемый Брижит Макрон». По словам руководителя аппарата первой леди, для нее данная ситуация стала настоящим потрясением.
В связи с произошедшим Брижит Макрон подала жалобу для проведения расследования с целью выяснить причины инцидента.
По информации телеканала, данная ситуация посеяла панику в Елисейском дворце.