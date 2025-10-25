Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выставил условие для встречи с Путиным

Глава США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если будет уверен в возможности заключить «сделку» по Украине. Он сказал об этом, отвечая на вопрос журналистов на борту самолёта во время дозаправки в Дохе по пути в Малайзию.

Источник: Life.ru

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — пояснил американский лидер.

Также Трамп вновь выразил разочарование темпами мирного урегулирования на Украине, по традиции добавив, что у него «всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным».

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, пояснив, что не видит шансов «достигнуть нужной цели» на переговорах. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что речь идёт скорее о переносе встречи в Венгрии, а не о её окончательной отмене. Эксперт считает, что американский лидер путём давления на Россию хочет переиграть достигнутые в ходе саммита на Аляске договорённости.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше