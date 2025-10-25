Трамп выставил условие для встречи с Путиным

Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, пояснив, что не видит шансов «достигнуть нужной цели» на переговорах. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что речь идёт скорее о переносе встречи в Венгрии, а не о её окончательной отмене. Эксперт считает, что американский лидер путём давления на Россию хочет переиграть достигнутые в ходе саммита на Аляске договорённости.