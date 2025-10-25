Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в свою честь

«У меня нет планов назвать его в честь себя», — заявил Трамп журналистам.
Он добавил, что, вероятно, помещение получит название «Президентский бальный зал» или что-то похожее. По словам президента, они пока не рассматривали название.
Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне стартовали работы по строительству нового бального зала в Белом доме. Однако снос части здания противоречит обещаниям Трампа о сохранении исторической структуры архитектурного объекта.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше