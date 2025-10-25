Ричмонд
Трамп отрицает планы назвать бальный зал Белого дома в свою честь

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он планирует назвать новый бальный зал в Белом доме стоимостью 300 миллионов долларов в свою честь. Этот зал возводят на месте Восточного крыла.

Источник: Life.ru

«У меня нет планов назвать его в честь себя», — заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что, вероятно, помещение получит название «Президентский бальный зал» или что-то похожее. По словам президента, они пока не рассматривали название.

Как сообщал Life.ru, в Вашингтоне стартовали работы по строительству нового бального зала в Белом доме. Однако снос части здания противоречит обещаниям Трампа о сохранении исторической структуры архитектурного объекта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше